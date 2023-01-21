Это нужно сделать сразу после посадки: стюардесса раскрыла карты

Такого при посадке вы точно не делаете.

Для некоторых людей авиапутешествия — настоящее приключение, которое хочется запомнить надолго. А еще лучше — прихватить сувенир по случаю. Именно об этом странном факте рассказала стюардесса, которая ведет свой личный блог в сети Tik Tok.

Как оказалось, ушлые пассажиры тащат не какие-то журналы или даже пледы, а самые настоящие спасательные жилеты из-под сидений. Зачем? Вопрос отменный, особенно учитывая то, что жилет — шутка не общеполезная.

Кроме того, воришек очень легко найти просто по номеру кресел. Девушка сообщает: