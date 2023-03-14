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«Это новый уровень»: народ ахнул при виде изменившегося до ужаса сына Ефремова (фото)

14 марта 2023 12:30
«Это новый уровень»: народ ахнул при виде изменившегося до ужаса сына Ефремова (фото)

Артист готов на многое ради интересных проектов.

Никита Ефремов известен как продолжатель актерской династии своего отца и деда. За годы карьеры он успел сняться во множестве отечественных проектов, но не так давно решил покорить и иностранный кинематограф.

Так, в фильме «Тетрис», премьера которого состоится совсем скоро, он исполнил роль советского программиста Алексея Пажитнова. Чтобы воплотить образ и быть максимально похожим на своего персонажа, Ефремов был вынужден набрать вес и отрастить густую бороду, что сделало его совершенно другим человеком.

«Это новый уровень»: народ ахнул при виде изменившегося до ужаса сына Ефремова (фото)

Пользователи Сети не прошли мимо трейлера предстоящего проекта. В комментариях они осыпали Ефремова комплиментами, отметив его карьерный взлет и неожиданное преображение. По их мнению, артист в ближайшее время может стать главным российским актером в Голливуде.

«Большой молодец. Это уровень», «Шикарно!», «Поздравляю Ефремова с этим достижением, очень круто», — пишут поклонники артиста.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Тетрис», 2023
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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