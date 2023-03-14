«Это новый уровень»: народ ахнул при виде изменившегося до ужаса сына Ефремова (фото)

Никита Ефремов известен как продолжатель актерской династии своего отца и деда. За годы карьеры он успел сняться во множестве отечественных проектов, но не так давно решил покорить и иностранный кинематограф.

Так, в фильме «Тетрис», премьера которого состоится совсем скоро, он исполнил роль советского программиста Алексея Пажитнова. Чтобы воплотить образ и быть максимально похожим на своего персонажа, Ефремов был вынужден набрать вес и отрастить густую бороду, что сделало его совершенно другим человеком.

Пользователи Сети не прошли мимо трейлера предстоящего проекта. В комментариях они осыпали Ефремова комплиментами, отметив его карьерный взлет и неожиданное преображение. По их мнению, артист в ближайшее время может стать главным российским актером в Голливуде.