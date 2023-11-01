Это новолуние в ноябре 2023 года изменит жизнь всех знаков Зодиака: не у всех в лучшую сторону

С давних пор люди заметили, что небесные светила оказывают влияние на жизнь на земле. Речь идет не только о положении звезд и планет. Ночной спутник нашей планеты, Луна, особенно сильно воздействует на ход событий и отношения между знаками зодиака. Рассказываем, как ноябрьское новолуние отразится на жизни каждого представителя зодиакального круга.

Примерно каждые 30 дней Луна обновляется, и это явление называется новолунием.

В этот период ночное светило совершенно незаметно человеческому глазу, что производит немного жутковатое впечатление. Астрологи рассказали, чем грозит ноябрьское новолуние представителям разных знаков зодиака.

Оно наступит 13 ноября и принесет с собой множество перемен.

По мнению экспертов, это отличное время для того, чтобы задуматься о планах на грядущий месяц. Итак, на чем же необходимо сосредоточиться представителям зодиакального круга?

Овну астрологи советуют быть сдержаннее, чтобы не испортить отношений с близкими людьми. Слишком у велик риск потерять доверие. А вот Тельцам, напротив, рекомендуется не сдерживать свою энергию — но направить ее следует в мирное русло, например, в творчество.

Близнецам предстоит найти в себе смелость, чтобы взглянуть в глаза своим проблемам.

В ноябрьское новолуние может всплыть неприятная правда, связанная со второй половинкой.

Раку придется откровенно поговорить с людьми, отношения с которыми стали напряженными.

Льву необходимо приготовиться к финансовым затруднениям. Самое время задуматься о своей расточительности и предпринять меры, чтобы подобных ситуаций не возникло в дальнейшем. А вот для Девы новолуние пройдет спокойно, в гармонии с собой и окружающими.

Предыдущие месяцы у Весов выдались напряженными, поэтому ноябрь принесет им возможность «перезагрузиться». Необходимо сделать перерыв, прийти в себя и следовать дальше с новыми силами. Скорпиона ожидают перемены в карьере — есть вероятность получить повышение.

У Стрельцов период новолуния будет напоминать прохождение полосы препятствий — неприятности будут сыпаться им на голову, словно шишки в лесу. Козерогам звезды советуют сосредоточиться на своей интуиции — она подскажет, как не допустить ошибок.

Водолеи будут сосредоточены на своей социальной жизни. Ноябрьское новолуние сулит им знакомство, которое положительно скажется на карьере. Наконец, Рыбам в голову придут новые идеи, которые непременно нужно будет воплотить в реальность.