«Это нормально?»: Пугачева ахнула, увидев, чем занимаются ее дети с дочерью Орбакайте

Алла Пугачева отдыхает в Юрмале вместе с детьми Лизой и Гарри. Компанию им также составила внучка знаменитости Клавдия. Звездные наследники придумали себе развлечение, от которого артистка оказалась в шоке.

Близнецы вместе с дочерью Кристины Орбакайте наполняли воздушные шары водой из-под крана, после чего лопали их на улице. Дети выглядели абсолютно счастливыми: они заливисто смеялись, не обращая внимания на мокрую одежду и обувь.

Вскоре в кадре появилась и Примадонна. Увидев, чем занимаются ее дети и внучка, певица ахнула.

«Это нормально? Это такие игры сейчас?» — поразилась Алла Борисовна.

А вот пользователи Сети не увидели в забавах Лизы, Гарри и Клавдии ничего предосудительного. Напротив, поклонники звездного семейства пришли в полный восторг.