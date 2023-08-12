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«Это нормально?»: Пугачева ахнула, увидев, чем занимаются ее дети с дочерью Орбакайте

12 августа 2023 15:45
«Это нормально?»: Пугачева ахнула, увидев, чем занимаются ее дети с дочерью Орбакайте

Маленькая шалость возмутила Примадонну.

Алла Пугачева отдыхает в Юрмале вместе с детьми Лизой и Гарри. Компанию им также составила внучка знаменитости Клавдия. Звездные наследники придумали себе развлечение, от которого артистка оказалась в шоке.

Близнецы вместе с дочерью Кристины Орбакайте наполняли воздушные шары водой из-под крана, после чего лопали их на улице. Дети выглядели абсолютно счастливыми: они заливисто смеялись, не обращая внимания на мокрую одежду и обувь.

Вскоре в кадре появилась и Примадонна. Увидев, чем занимаются ее дети и внучка, певица ахнула.

«Это нормально? Это такие игры сейчас?» — поразилась Алла Борисовна.

А вот пользователи Сети не увидели в забавах Лизы, Гарри и Клавдии ничего предосудительного. Напротив, поклонники звездного семейства пришли в полный восторг.

«Это нормально?»: Пугачева ахнула, увидев, чем занимаются ее дети с дочерью Орбакайте

«Из всех детей селебрити эти самые живые, естественные и прекрасные», «Веселое и беззаботное детство», «Класс, посмеялась от души», — пишут фанаты.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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