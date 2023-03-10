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Это невозможно: беременная жена Прилучного испугала народ снимком без макияжа

10 марта 2023 09:00
Это невозможно: беременная жена Прилучного испугала народ снимком без макияжа

«Честный» кадр не остался без внимания подписчиков.

Павел Прилучный и Зепюр Брутян стали мужем и женой весной прошлого года, а не так давно объявили, что ждут своего первого ребенка. Избранница звезды «Мажора» честно рассказывает о своей жизни и о том, как проходит беременность, а внимательные фанаты не пропускают ни одной записи.

Так, несколько дней назад артистка поделилась серией домашних снимков, на которых предстала полностью без макияжа. Брутян красуется своей естественной красотой и рассказывает, как проходят ее домашние дни.

Это невозможно: беременная жена Прилучного испугала народ снимком без макияжа

Подписчики артистки были шокированы неожиданным постом. В комментариях они с удивлением отметили, что выглядит 27-летняя Брутян значительно моложе своих лет и без косметики похожа на девочку-подростка, а не на будущую маму и звезду экрана.

«Красавица», «Как вы молодо выглядите без косметики», «Как подросток, не узнала даже сначала», — комментируют снимки фанаты.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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