Это невозможно: беременная жена Прилучного испугала народ снимком без макияжа

Павел Прилучный и Зепюр Брутян стали мужем и женой весной прошлого года, а не так давно объявили, что ждут своего первого ребенка. Избранница звезды «Мажора» честно рассказывает о своей жизни и о том, как проходит беременность, а внимательные фанаты не пропускают ни одной записи.

Так, несколько дней назад артистка поделилась серией домашних снимков, на которых предстала полностью без макияжа. Брутян красуется своей естественной красотой и рассказывает, как проходят ее домашние дни.

Подписчики артистки были шокированы неожиданным постом. В комментариях они с удивлением отметили, что выглядит 27-летняя Брутян значительно моложе своих лет и без косметики похожа на девочку-подростка, а не на будущую маму и звезду экрана.