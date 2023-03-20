Это невероятно: посмотрите, как выглядит звезда «Зиты и Гиты» спустя 50 лет (фото)

Индийский Болливуд может составить неплохую конкуренцию американскому Голливуду. Тем более кинематограф этой южноазиатской страны уже популярен по всему миру и может похвастаться несколькими выдающимися работами.

Одной из них стала романтическая комедия «Зита и Гита». Сценарий фильма строится вокруг излюбленной истории всех режиссёров. Сестёр-близнецов разлучают в самом раннем возрасте, и им приходится пройти через массу приключений, чтобы вновь встретиться. Девочек сыграла талантливая индийская актриса Хема Малини, которая смогла передать все характерные отличия двух своих героинь.

Благодаря этой истории женщина стала известна во всем мире. Впрочем, слава не испортила ее. В 74 года взгляд артистки такой же нежный и добрый. Кроме того, красавица совершенно не выглядит на свой реальный возраст и кажется минимум на 20 лет моложе. Все дело в том, что неотъемлемой частью ее рутины являются три действия: занятия йогой, танцы и общение с детьми.