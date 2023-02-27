Это невероятно: как выглядит немка, которая похудела на 74 кг

Проблемы с лишним весом начались у Керстин Саак после первых родов. Тогда девушка набрала четверть центнера. К этому впоследствии добавились проблемы с щитовидкой, позвоночником, а также новые килограммы. Как ей удалось сбросить вес за 10 месяцев? Почему стремительное похудение не оставило никаких следов на ее теле?

В свои 49 лет Керстин весила 144 килограмма и почти потеряла веру в себя. Предыдущие попытки вернуть себе «свой» вес с помощью особых коктейлей и множества низкоуглеводных диет оканчивались лишь кратковременным триумфом, после которого килограммы снова возвращались.

И тогда она решила слушать свое тело. Есть только тогда, когда испытываешь голод, тренироваться только в том формате, который нравится. Этим заповедям жительница Германии следовала все 10 месяцев.

Все понравившиеся рецепты, а также впечатления от тренировок она записывала в дневник. Большую роль в ее преображении сыграла поддержка членов семьи и стойкость духа самой Керстин.

Благодаря трехчасовым тренировкам она нарастила мышечную массу, из-за чего кожа после похудения не висела. Перестала болеть щитовидная железа, проблемы с позвоночником тоже исчезли.