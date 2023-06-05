Это непростительно: Пугачева жестоко обошлась с детьми, для которых была последней надеждой

Алла Пугачева хотела как лучше, а получилось как всегда. В Сети обсуждают постыдный факт из прошлого артистки. Звезда ввязалась в авантюру, в результате которой серьезно пострадали дети.

Правду об этом раскрыла Яна Поплавская. В личном Telegram-канале звезда вспомнила, что в свое время Примадонна открыла школу талантов, где юные дарования обучались за деньги. По словам артистки, учебное заведение не просуществовало и пяти лет.

Исполнительница закрыла школу, лишив талантливых деток возможности развиваться. Нельзя исключать, что для кого-то из них проект Аллы Борисовны был последней надеждой. По мнению Поплавской, поведение Пугачевой непростительно.

Знаменитость уточнила, что школу певица открыла ради выгоды, но не получив ее, быстро отказалась от своего детища и позабыла о потребностях учеников. Такой поступок, как считает Поплавская, не красит исполнительницу, которая якобы всегда думала только о себе. «Все в свой карман», — подытожила телеведущая.