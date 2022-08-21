«Это неприемлемо»: звезда «Великолепного века» раскрыл правду о роли султана Сулеймана

Роль султана Сулеймана в сериале «Великолепный век» не только сделала Халита Эргенча звездой мирового масштаба, но и вывела его на уровень турецких актеров с самыми высокими гонорарами. Несмотря на то, что сериал завершился еще в 2014 году, Эргенч по сей день остается наиболее состоятельным артистом в Турции. И критики, и зрители сошлись во мнении, что он прекрасно воплотил на экране образ противоречивого султана, который метался между долгом и чувствами.

Казалось, что актер очень легко сыграл столь необычного персонажа. Но, как выяснилось, работа на площадке далась Эргенчу непросто. Он признался, что вовсе не похож на Сулеймана и не понимает его поведение в большинстве сцен. Особенно неприятными для Халита оказались скрытность и недоверчивость султана, которые принесли ему в сериале немало проблем.

«Лично для меня это неприемлемо», — заявил актер в документальном фильме «Создание легенды ».

Халит добавил, что не смог бы вести подобный образ жизни. По его словам, из доверия он в основном и черпает свои силы.