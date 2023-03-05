Это необъяснимо: от внешности старшего брата Ароновой любой потеряет дар речи

Актрису Марию Аронову воспитывала в основном прабабушка — женщина, похоронившая двух собственных детей. А мама артистки рано умерла от рака. Трагедии лишь укрепили в ней важность семьи и близких, в том числе брата Александра.

Брат старше актрисы на четыре года, Марии как младшей, многое прощалось, например, детские кражи денег у него из копилки. Вместе они прошли через многое: потеряли мать, которая отказалась от лечения, когда им не было и 30 лет. Он поддерживал сестру, когда та терпела побои от первого мужа или мучилась из-за того, что увела женатого коллегу по цеху из семьи.

Ароновы — успешные творческие люди. Мария — актриса театра и кино, обладательница «Ники» за роль в «Артистке» Говорухина. Ее брат Шурик, как зовет его артистка, — художник-реставратор. Он также пишет стихи под псевдонимом Саша Штирлиц и рисует. На день рождения сестры он обязательно выкладывает пост с фотоколлажем из актуальных и архивных фотографий. С возрастом брат и сестра становятся все больше похожи друг на друга, словно близнецы.