Это ненастоящий Новый год! Странный обычай в СССР заставил иностранцев схватиться за голову

В СССР было множество довольно странных традиций. Одна из них касалась празднования Нового года. Как оказалось, самую волшебную ночь в году советские граждане проводили так, как во всем остальном мире никогда бы не додумались.

Для большинства стран Новый год и Рождество — семейные праздники, которые принято проводить в узком кругу самых родных и близких. Большой компанией иностранцы привыкли собираться на свадьбы или дни рождения. В СССР же, наоборот, выпить бокал шампанского под бой курантов звали не только родственников и друзей, но даже соседей.

Люди собирались целыми семьями в маленьких квартирках, где все вместе готовили праздничный ужин. Именно этим и был вызван обычай устраивать столь масштабные посиделки. Как пишет Дзен-канал VOICE, из-за низких доходов и дефицита продуктов накрыть стол было не так-то просто. Вот почему то, что заставляло иностранцев хвататься за голову, было обычным делом для советских людей, решивших упростить свою жизнь.