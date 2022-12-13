Это недопустимо! Судьба самого молодого актера Голливуда повергнет в шок

«Старый Голливуд» — это не только эпоха роковых красавиц, отчаянных гангстеров, роскоши и гламура. Во всем этом пиршестве находилось место и для детей, но их участь нельзя назвать завидной.

Так, одним из самых молодых актеров за всю историю Голливуда признан Рональд Оверэкер по прозвищу Бейби Лерой. Мальчик появился в комедии A Bedtime Story, когда ему не было и года. После премьеры фильма он моментально превратился в звезду американского экрана. Кинокомпания заключила с Лероем контакт, когда ему исполнилось 16 месяцев. Он снимался в юмористических скетчах с популярным комиком У.К. Филдсем, но взрослый коллега невзлюбил партнера. Он частенько кричал на ребенка прямо перед камерой, и при монтаже приходилось вырезать эти сцены. Причина ненависти и вопиющего поведения комика крылась в зависти к ребенку, который якобы воровал у него сцены.

Лерой прошел жестокую школу «Старого Голливуда» еще в неосознанном возрасте, поэтому в итоге не связал жизнь с актерством, а стал моряком торгового флота.