«Это нечто»: три роли, которые доказали, что Джим Керри — больше, чем комик (даже затмил ДиКаприо)

За Джимом Керри прочно закрепился образ короля смеха и мастера комедии. Сразу вспоминаются его яркие перевоплощения в «Эйс Вентуре» или «Маске». Но настоящие поклонники знают: этот актер куда многограннее. За его игрой хочется наблюдать с замиранием сердца — и верить каждому слову.

Если вы все еще сомневаетесь, что Джим Керри способен довести до слез (и не только смехом), — эта подборка ролей точно заставит вас посмотреть на него по-новому.

«Шоу Трумана»

Одна из первых ролей Джима Керри, где привычного нам комика почти нет. Он играет обычного паренька по имени Труман Бербанк, который работает страховым агентом и живет обычной, как ему кажется, жизнью. Только вот бедняга и не догадывается, что вся его жизнь — это огромное телешоу, а миллионы людей следят за каждым его шагом.

Сначала фильм кажется легкой комедией лишь с намеком на драму, но если задуматься — это совсем не смешно. Некоторые говорили, что Керри здесь «слишком эмоционален» и «перегибает палку», но на самом деле он сыграл идеально — Труман ведь вырос в мире, где все притворство и фальшь, так что естественно, что и он сам немножко «подсел» на этот спектакль.

Невероятная игра Джима Керри, словно он действительно жил эту жизнь в кино, талант с большой буквы, — пишут зрители на КП.

«Вечное сияние чистого разума»

В 2004 году Джим Керри удивил всех снова — на этот раз полноценной мелодрамой. Его герой Джоэл и Клементина (Кейт Уинслет) после неудачного романа решают… стереть друг друга из памяти. Не метафорически, а буквально.

На экране мелькают обрывки воспоминаний: смех, ссоры, теплые моменты, неловкие примирения. Кто-то увидит фантастику, но по факту это одна большая психотерапия. Керри здесь уже совсем другой — тихий, растерянный, тонкий. В этих героях легко узнать себя — начинаешь сравнивать, вспоминать, а потом незаметно тонешь в собственных мыслях.

Режиссер Мишель Гондри не давал актерам возможности рассчитывать на другие дубли, чтобы эмоции проживались сразу, без усталости от текста. И, конечно, зрителям пришлась по вкусу понятная и одновременно глубокая картина.

Игра актеров просто нечто. Джим Керри в роли Джоэла — это открытие, - пишут они.

«Роковое число 23»

В послужном списке комика внезапно появляется фильм ужасов — кто бы мог подумать. Если коротко, это история о том, как довести себя до паранойи с помощью одной книжки. Главный герой читает роман о таинственном числе и внезапно осознает: оно буквально преследует его везде. Чем дальше, тем хуже: граница между реальностью и фантазиями стремительно стирается.

Керри вживается в это помешательство с такой самоотдачей, что порой становится не по себе. Совсем не тот парень из «Маски».Да, сам фильм многим показался спорным, но вот игру Джима хвалили единогласно.

Мне жаль, что Говарда Хьюза в "Авиаторе" сыграл Ди Каприо, а не Керри. Даже Лео меркнет на фоне его харизмы, — говорится в рецензии на фильм.

Киноманы любят, когда любимые актеры или режиссеры выходят за привычные рамки. Но бывает и наоборот — дебют оказывается настолько нестандартным, что сразу становится билетом в большое кино. Именно так было с первым фильмом Дэвида Линча: сюрреалистичный ужастик, который до сих пор вдохновляет коллег, включая самого Дэвида Кроненберга.