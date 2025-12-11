«Это не важно. Извиняться не буду»: Хью Джекман окончательно определился с будущим своего Росомахи в MCU

После «Логана» казалось, что история Росомахи завершена: даже сам Хью Джекман настаивал – это последний раз. Но выход «Дэдпула и Росомахи» (2024) перевернул все с ног на голову.

Теперь актер открыто говорит: он передумал – и даже не собирается извиняться за это решение.

В беседе с Variety Джекман признался: после «Логана» он действительно считал, что закрыл главу Росомахи. Фильм был для него принципиальным высказыванием – и потому прощание казалось окончательным.

«Я правда верил в идеи фильма и хотел их воплотить. Поэтому мне пришлось сказать: „Это последний раз“», – вспоминает актер.

Однако все изменилось, когда ему предложили роль в «Дэдпуле». Джекман поначалу сопротивлялся, подавлял эти мысли, говорил всем, что с него хватит. Но затем пересмотрел свое отношение.

«Я потом передумал. Это не так уж и важно, извиняться не буду. И это было прекрасно», – признается он.

По словам Хью, проект напомнил ему дуэт Эдди Мерфи и Ника Нолти в «48 часах» – фильм, где химия между героями создает магию.

Важнее всего, что даже сам Джекман подчеркивает – после «Дэдпула и Росомахи» у него уже нет ощущения финала. При этом актер не делает громких заявлений о будущих проектах: он просто оставляет дверь приоткрытой.

Напомним, «Дэдпул и Росомаха» собрал в мировом прокате более 1,3 миллиарда долларов, доказав – зрители по‑прежнему жаждут видеть Логана на экране. Пока Marvel официально не анонсировала новые появления Джекмана в MCU, но его слова дают надежду: Росомахе вновь придется выпустить коготки.

