Это не Тоскана, но спутать легко: после «Виноделов» зрители засобирались на юг — вот где снимали самые живописные сцены

За такие пейзажи можно простить все сценарные ошибки.

Новый мини-сериал «Виноделы» с первых серий зацепил не только своим юмором, семейными перепалками и противостоянием шашлычника и эстета — но и видами, которые хочется поставить на заставку.

Солнце, холмы, виноградники — визуально это один из самых красивых российских проектов последних лет, и многие зрители в соцсетях уже спрашивают: «Где это вообще снимали? Это что, Тоскана?»

Нет. Это — наш юг. Просто без чурчхелы, надувных кругов и кваса в одноразовых стаканах.

Не про пляжи, а про культуру

Когда сценаристы только начинали работать над проектом, они поставили себе цель — показать юг с неожиданной стороны. Через культуру вина, которую в свое время в России начал продвигать князь Лев Голицын.

Чтобы понять, как все это устроено на практике, создатели лично ездили по ключевым винодельням Краснодарского края. Там они общались с виноделами, слушали местные истории и даже консультировались с технологами, чтобы не допустить ляпов на экране.

Где проходили съемки

Главная локация — это семейная винодельня «Шато Андре», расположенная в Крымском районе, хутор Школьный, всего в 40 км от Анапы. Это не декорации — реальное место с плантациями винограда площадью 85 гектаров.

Также съемочная группа поработала на других винодельнях юга России:

«Долина Лефкадия» (село Молдаванское) — именно здесь снимались сцены с рестораном и винной ярмаркой, где герой Павел презентовал «кислятину».

Шато де Талю — замок в стиле французских шато, сыгравший в сериале винодельню Орлова. Самое «заграничное» место.

Абрау-Дюрсо, Геленджик и Крымск тоже попали в кадр — часть эпизодов снимали именно там, добавляя региону разнообразия и красоты.

Интересно, что многие зрители сначала не поверили, что такие пейзажи это — Россия.

Я считал, что снимали в Италии. Все очень похоже, — удивлялись в Сети.

Когда выяснилось, что все локации — юг страны, многие тут же внесли эти места в список будущих путешествий.

Ранее мы писали: Телепорты, космодромы и полеты над Кремлем: «Гостью из будущего» снимали в «обычных» локациях Москвы, но большинства из них уже не узнать