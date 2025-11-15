Меню
«Это не скромно»: Высоцкая назвала личный топ-3 фильмов Кончаловского — и все оказались из эпохи СССР

15 ноября 2025 08:56
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский

Было сложно, но у нее получилось.

Андрей Кончаловский снял десятки картин, которые давно разошлись на цитаты и фестивальные награды. Но кто лучше всех знает его киноязык, ритм, характер, нежность и жесткость, чем человек, который живет рядом с ним больше двадцати лет? Именно поэтому на канале FAMETIME TV попросили Юлию Высоцкую назвать три любимых фильма супруга.

И тут же получили честный ответ: три — это слишком мало. Но актриса все же попыталась выбрать лучшие из лучших.

Все были сняты в СССР

Первым Высоцкая назвала фильм, который в свое время оказался слишком смелым для эпохи — «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж». Картина была снята в 1967 году, но вышла только спустя 20 лет. Нечаянная магия фильма в том, что он почти документальный: деревня Кадницы, непрофессиональные актеры и правда жизни. Этот фильм не одна Высоцкая считает вершиной творчества Кончаловского.

Далее — «Первый учитель», режиссерский дебют Кончаловского в полном метре. Картина по Айтматову, снятая в Киргизии, рассказывает о бывшем красноармейце Дюйшене, который пытается открыть школу в аиле и сталкивается с многовековыми традициями. История до сих пор смотрится болезненно актуально — учитель, уперто несущий свет туда, где его не ждут.

Третья работа — легенда советского кино и победитель Канн — «Сибириада». Эпическая сага о двух семьях, разорванных временем, революциями и любовью. Масштаб этой картины поражает до сих пор. Четыре мини-фильма создают ощущение, что экран расширяется, чтобы показать всю Сибирь целиком.

Выбор логичный, но удивило другое: Высоцкая не назвала ни один фильм, где она сама играет главную роль. Но объяснение у нее простое:

Это не скромно, это непонятно. Я смотрю и думаю: как это получилось? Я все их люблю, но должна быть отстраненность. Я так не могу.

При этом своей лучшей ролью она все же считает фильм «Рай», снятый тем же Кончаловским. Когда-то этой картине прочили «Оскар», но не случилось.

Фото: Legion-Media, Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press, кадр из фильма «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» (1967)
Валерия Белашкова
