Это не развидеть: при взгляде на Золушку и принца из ремейка «Трех орешков» станет больно

В 1973 году на экраны вышел сказочный фильм «Три орешка для Золушки», который превратился в любимую новогоднюю историю для многих поколений. Ленту показывали с успехом не только в Чехословакии, но и в Испании, Португалии, других европейских странах и, конечно, в СССР. Чтобы вернуть внимание к истории, норвежцы в прошлом году сняли ремейк «Трех орешков». Но зрители остались в недоумении от увиденного.

Основные претензии возникли к исполнителям главных ролей. Актриса Астрид Смепласс сделала свою Золушку не наивной и беззащитной, а сильной, эмансипированной феминисткой. Поэтому сопереживать такой независимой героине можно лишь с большим трудом.

Не подошел для истории и новый принц, как посчитали интернет-пользователи. Актера Ченгиза Ала назвали нелепым и слишком современным для сказки. Поклонникам «Трех орешков» не хватило обаяния и харизмы у мужчины. По их мнению, от принца в кадре остались лишь напускная красота, тяжелый взгляд и тщательно уложенные кудряшки.