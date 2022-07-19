«Это не предел»: россиянам раскрыли глаза на судьбу наследства Градского

Раздел имущества Александра Градского обещает быть скандальным. Бывшая жена композитора, который умер в прошлом году, уже подала иск в суд. Ольга Фартышева требует якобы причитающуюся ей половину собственности, приобретенную артистом в их браке. После развода они не уладили вопросы с недвижимостью, однако Градский купил отдельные квартиры и Ольге, и двум общим детям. Вдова Марина Коташенко также не намерена обделять в вопросах наследства маленьких сыновей, рожденных в браке с Градским.

А известный художник Никас Сафронов предсказал, что только этими спорами дело не кончится. Он раскрыл глаза на судьбу наследства Градского и предположил, что в конфликте могут объявиться неожиданные стороны. Например, это так называемые внебрачные дети артиста, которые будут вправе потребовать ДНК-тест, а для этого тело Александра придется эксгумировать.

«Это не предел», — заявил Сафронов в эфире шоу «Хватит слухов!».

Кстати, двоюродная сестра Градского Наталья тоже заявила о претензиях на наследство. Она уверяет, что музыкант в прошлом незаконно завладел квартирой в столице и дачей в Подмосковье, которые должны принадлежать ей.