Это не огонь, а пожар: в Сети появились кадры страстных объятий Арзамасовой и Авербуха (фото)

Лиза Арзамасова и Илья Авербух держали свои отношения в секрете. Поэтому их роман обрастал большим количеством слухов. Поговаривали, что влюбленные начали встречаться, когда звезде «Папиных дочек» было 15 лет. На самом деле тогда они только познакомились. Лиза пришла кататься в проект Ильи Авербуха «Лед и пламень», и долгое время их взаимодействие было исключительно дружеским.

О своих отношениях пара объявила в эфире «Первого канала» летом 2020 года, и с тех пор их не скрывает. Искренность чувств пары, которая воспитывает сына, очевидна.

В личном блоге артистка разместила кадры жарких объятий с супругом.

Илья Авербух пришел поддержать возлюбленную в театр. За кулисами они страстно целовались и обнимались. «Мой самый важный и строгий зритель», — подписала кадры актриса. Она сама выложила эти романтичные моменты в соцсети. Поклонников восхитила столь яркая и непринужденная демонстрация чувств супругов, чья разница в возрасте составляет 19 лет.