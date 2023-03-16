Это не огонь, а пожар: ахнете, увидев пропавшую с радаров любимицу Градского из «Голоса»

Главной звезде из команды Градского в «Голосе» Александре Воробьевой когда-то приходилось опровергать слухи об их романе. Победительница третьего сезона поддерживала дружеские отношения с артистом, который любил ее как дочь и профессионала. Чем 33-летняя певица из Энгельса занимается сегодня?

Саша Воробьева дает концерты, но теперь не в составе финалистов «Голоса», а как самостоятельный артист. В личном блоге в соцсетях она делится со 100-тысячной аудиторией подписчиков каверами на разные песни и отрывками из передач, в которых она участвует (новогодние огоньки, «Фантастика»).

За 9 лет, прошедших с победы на конкурсе, девушка изменилась: она похудела, стала более женственной. Романтичные струящиеся наряды подчеркивают длинные стройные ноги исполнительницы.