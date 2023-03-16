Это не огонь, а пожар: ахнете, увидев пропавшую с радаров любимицу Градского из «Голоса»
Артистка достойна большего, как уверены ее фанаты.
Главной звезде из команды Градского в «Голосе» Александре Воробьевой когда-то приходилось опровергать слухи об их романе. Победительница третьего сезона поддерживала дружеские отношения с артистом, который любил ее как дочь и профессионала. Чем 33-летняя певица из Энгельса занимается сегодня?
Саша Воробьева дает концерты, но теперь не в составе финалистов «Голоса», а как самостоятельный артист. В личном блоге в соцсетях она делится со 100-тысячной аудиторией подписчиков каверами на разные песни и отрывками из передач, в которых она участвует (новогодние огоньки, «Фантастика»).
За 9 лет, прошедших с победы на конкурсе, девушка изменилась: она похудела, стала более женственной. Романтичные струящиеся наряды подчеркивают длинные стройные ноги исполнительницы.
«Вы удивительная артистка, настоящая женщина! Вы поете из самого сердца!», «Вас нужно поднимать на уровень Полины Гагариной! Почему Вы не там, где она? Сильный голос, внешность, фигура — вы круче», — считают поклонники Воробьевой.