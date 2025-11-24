«Это не "Одни из нас", а нечто большее»: этот фантастический сериал HBO многие пропустили, а зря – рейтинг 7.6 и всего 10 серий

Меню
24 ноября 2025 07:29
Управитесь быстро, а впечатлений хватит на месяцы вперед.

Когда речь заходит о телевизионном контенте, HBO становится синоним качества. «Игра престолов», «Наследники», «Чернобыль» – эти названия известны даже тем, кто не смотрел ни одной серии.

Но в золотой коллекции канала есть и менее раскрученные, но оттого не менее гениальные проекты. Один из таких скрытых шедевров – научно-фантастическая драма «Станция одиннадцать».

О чем сериал?

Вообще жанр фантастики часто становится ловушкой для создателей. Можно придумать всё: межгалактические путешествия, параллельные миры, искусственный интеллект. И именно эта вседозволенность часто приводит к тому, что сюжет тонет в собственных идеях, теряет фокус и логику.

Многие многообещающие проекты сходят с дистанции, не сумев удержать высокую планку. Но «Станция одиннадцать» – счастливое исключение. Этот десятисерийный мини-сериал не просто уверенно идет от начала до конца, а представляет собой образец целостного и глубокого высказывания.

Действие разворачивается в мире, пережившем опустошительную пандемию. Но вирус, уничтоживший большую часть человечества, это только начало. Настоящая драма начинается после, когда рушатся государства, медицина и все привычные системы жизни.

История рассказывается в трех временных пластах: хаос первых дней катастрофы, борьба за выживание в последующие годы и мир спустя два десятилетия. В центре сюжета – Кирстен, которую в детстве играет Матильда Лоулер, а во взрослом возрасте Маккензи Дэвис.

Потеряв семью, она находит пристанище в «Симфоническом оркестре», странствующей труппе актеров, которая кочует между уцелевшими поселениями и играет Шекспира. Их миссия – не развлекать, а напоминать о красоте и культуре, которые были утрачены.

Чем крут сериал?

Хоть перед нами и апокалипсис, здесь нет зомби или мутантов. Но скучным проект точно не назовешь, просто он показывает не как люди выживают, а ради чего они это делают. Он показывает, как в пустоте рождается новое искусство, как шепотом передаются из уст в уста старые пьесы, и как самые простые человеческие связи становятся единственной опорой в новом мире.

Название сериала отсылает к графическому роману, который становится для главной героини талисманом и символом. Эта книга о космонавте, застрявшем на орбитальной станции после гибели Земли, становится метафорой общего одиночества и поиска смысла среди руин.

Как ни странно, именно время выхода сериала – декабрь 2021 года – могло стать причиной его недостаточной популярности. Зрители, уставшие от реальных карантинов и тревог, возможно, просто не были готовы к столь пронзительной истории о выживании после пандемии.

Однако важно отметить, что сериал снят по одноименному роману Эмили Сент-Джон Мандел, опубликованному еще в 2014 году. Автор описывала не конкретную болезнь, а удивительно точный портрет человечества перед лицом краха цивилизации.

Что говорят зрители?

У проекта вполне уверенный рейтинг: 7.1 на Кинопоиске и 7.6 на IMDb. В основном сериал хвалят именно за небанальный подход, часто сравнивая его с «Одни из нас» и отмечая, что «Станция одиннадцать» выигрышно отличается.

Вот несколько рецензий от зрителей:

«Наше кино куда хитрее. Оно использует всю шумиху вокруг апокалипсисов, чтобы рассказать совсем другую историю. Это не компьютерная игра "Одни из нас". Это нечто большее и одновременно меньшее, нечто реальное и одновременно театральный сюр»,

«Если брать категорию глубоких фильмов и сериалов, рассуждающих о сложном, другом, скрытом на внятном языке без замысловатых закорючек – это топ-10 за последние лет 10-15»,

«Первые две серии являются лакмусовой бумажкой, сможете ли вы его посмотреть. Мне они тоже поначалу показались скучно-унылыми, но стоило погрузиться в происходящее и внутренний мир героев, как вся скука испарилась, оставив место интересу и самоанализу, в том числе».

Так что если давно искали что-нибудь необычное, стоит дать этому проекту шанс. Присмотритесь к первым двум сериям, вдруг, вас зацепит и еще долго-долго не отпустит?

Ранее мы писали: Джордж Мартин никогда не любил «Игру престолов» так, как миллионы зрителей по всему миру: у писателя совсем другой фэнтези-фаворит

Фото: Кадры из сериалов «Одни из нас», «Станция одиннадцать»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
