«Это не наша Земля»: «Игра престолов» — вовсе не фэнтези, а Sci-Fi, и Джордж Мартин подтвердил это лично

Драконы, лютоволки, нескончаемые зимы и непонятные лета — все это и раньше намекало, что Вестерос как-то далек от привычной нам реальности. Но фанаты «Игры престолов» обожают копаться в деталях, и вот один из самых забавных фактов: Джордж Р.Р. Мартин еще много лет назад прямо сказал, что Вестерос — не наша Земля.

В интервью Entertainment Weekly в 2011 году Мартин откровенно заявлял:

«Это не наша Земля. Если подойти к этому с научно-фантастической стороны, можно назвать это альтернативным миром. Но это звучит слишком по-научно-фантастически».

Ну вот и ирония в том, что по сути он все сказал: это и есть чистой воды sci-fi! Только под видом средневекового фэнтези.

Почему там сезоны тянутся годами? Почему лютоволки живут бок о бок с людьми? Почему за Стеной бродят мертвецы, а на юге жарче, чем в Испании? Все просто — это не наш шарик. Мартин сам признавался, что вдохновлялся Толкином и его Средиземьем — тоже своего рода «вторая Земля», только с эльфами и орками.

Зато сейчас, в эпоху киновселенных и мультивселенных, все встает на свои места. У Marvel есть сто вариантов Земли с цифрами, а у Мартина — одна большая «альтернативка», где драконы дожили до феодальной эпохи, а дворяне режут друг друга в борьбе за железный трон.

История вроде бы списана с нашей Средневековой Европы (вспомните хоть ту же Красную свадьбу — она же почти дословный римейк «Черного обеда» в Шотландии). Но все равно это другой мир со своими физическими законами и климатом.

Так что фанатам научной фантастики можно смело добавлять «Игру престолов» к списку любимых франшиз. Да-да, официально: Мартин под шумом припрятал у себя космическое ответвление, где все идет по-другому. Вестерос — это sci-fi с блек-джеком и драконами. Значит ли это, что все местные жители — инопланетяне? Пожалуй, к этому разговору мы пока не готовы.

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