Это не лечится: Тарасова откровенно высказалась о полученной травме

Трагедия разделила ее жизнь на до и после.

Татьяна Тарасова посвятила всю свою жизнь фигурному катанию. Воспитанниками заслуженного тренера были чемпионы Ирина Роднина, Александр Зайцев, Илья Кулик, Алексей Ягудин и другие. В 19 лет Тарасова была вынуждена оставить карьеру фигуристки и кардинально поменять свою жизнь: все из-за травмы.

Судьбу знаменитой наставницы определил трагический курьез. Во время награждения на Всемирной Универсиаде в 1966 году Татьяна Тарасова неудачно споткнулась о ковер. Увы, это не было рядовое падение. Врачи разводили руками и не знали, что делать с привычным вывихом.

«Он не лечится», — процитирова медиков звезда в «Коммент.Шоу».

Спортсменка погрузилась в тяжелые думы: еще вчера у нее была вся карьера впереди, а сегодня на катке можно смело ставить крест. Но Тарасова не отчаялась и стала тренировать советских фигуристов, добившись на этом поприще больших успехов.