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Это не Боярский: французы выбрали лучшего д’Артаньяна, которого в России засмеют

21 ноября 2023 07:45
Это не Боярский: французы выбрали лучшего д’Артаньяна, которого в России засмеют

Зрители определились со своим любимчиком.

В течение многих лет мировые кинематографисты представляют публике свои версии знаменитого романа Александра Дюма «Три мушкетера». Действие книги переносится и в современность, а в некоторые экранизациях рассказывают совершенно альтернативные истории. Соотечественники литератора внимательно следят за всеми фильмами и сериалами, а не так давно они определили, кого же можно назвать самым лучшим исполнителем роли д’Артаньяна.

Так, по данным издания Cahiers du Cinéma, которое и проводило опрос, лучше всех справился француз Жан Маре в картине 1962 года «Железная маска». По мнению зрителей, артист, известный по ролям в лентах «Фантомас» и «Капитан Фракасс», показал эталонную игру и наиболее правдоподобно перевоплотился в героя Дюма.

На втором месте расположился Дуглас Фэрбенкс, фильм с которым вышел практически 100 лет назад — в 1929 году. А следом за ним следует Максимилиан Шелл. Михаила Боярского и вовсе не оказалось в подборке: журналисты издания не включили картины Георгия Юнгвальд-Хилькевича в список претендентов, несмотря на их популярность и значение для советского кинематографа.

Это не Боярский: французы выбрали лучшего д’Артаньяна, которого в России засмеют
Фото: Кадр из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» (1979), кадр из фильма «Железная маска» (1962)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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