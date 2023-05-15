Это не бетон: ужаснетесь, узнав, в чем пришлось плавать актерам на съемках фильма «Джентльмены удачи»

Одним из самых запоминающихся эпизодов «Джентльменов удачи» стала поездка главных героев в бетономешалке. Долгие годы зрители гадали, в чем именно пришлось плавать артистам, но их догадки были далеки от правды.

Как оказалось, режиссер Александр Серый долго не мог подобрать раствор, внешне похожий на бетон. В результате многочисленных экспериментов он создал смесь из хлебной закваски и луковой эссенции, которую подкрасил зеленым колером.

Раствор стал правдоподобной заменой бетону, однако добавил артистам и всей съемочной группе множество проблем. Дело в том, что смесь обладала весьма едким запахом, поэтому после съемок эпизода, которые заняли не один дубль, они отправились отмываться. Избавиться от вони артисты смогли далеко не сразу, поэтому все их коллеги мучились от едкого запаха, который их просто преследовал.