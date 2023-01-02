«Это не бегство из России»: на что Бородина потратила около 100 миллионов рублей

Этот год отметился для Ксении Бородиной важными покупками. На свой 39-й день рождения телеведущая презентовала квартиру в центре Москвы. По ее словам, она долго выбирала именно такое жилье — не в новостройке, а в доме с историей, в тихом и уютном районе. Квартира обошлась ей в 50 млн рублей. В выборе недвижимости у Бородиной уже был опыт, ведь ранее она приобрела жилье в столице и для обеих дочек.

Еще 45 млн рублей Ксения потратила на другую мечту — серебристый Rolls-Royce. Телеведущая призналась подписчикам, что автомобиль она ждала почти год из-за сложностей с поставками. Кроме того, Бородина еще и сделала выгодные зарубежные инвестиции. По информации «Комсомольской правды», она вложила средства в квартиру в строящемся доме в ОАЭ. После этого многие фолловеры решили, что телеведущая намерена покинуть страну. Однако она объяснила, что не доверяет банкам и таким образом просто хочет сохранить накопления.