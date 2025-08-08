Меню
«Это напоминает мне Кинга»: критики без ума от нового хоррора «Орудия» — 100% свежести на Rotten Tomatoes

8 августа 2025 21:01
А зрители проводят параллели с культовым «Сиянием».

Неужели это и есть тот самый ужастик, о котором будут говорить весь 2025 год? Уже сложилось мнение, что «Орудия» — это новый стандарт жанра. Критики аплодируют стоя: 100% «свежести» на Rotten Tomatoes и 40 восторженных рецензий. И все это — еще до того, как фильм успел выйти в массы.

В мировой прокат картина вышла 8 августа, в России ее обещают показать 14 августа. Режиссер Зак Креггер, который когда-то удивил мир нестандартным «Варваром», снова берет в оборот привычные хоррор-каноны и выворачивает их наизнанку. В результате получаем напряжение, которое не отпускает ни на минуту.

От чего такой восторг?

Все что нужно знать о сюжете: дети из одного школьного класса одновременно бесследно исчезают. И только один остается нетронутым неведомыми силами. Дальше начинается туманное расследование, которое может завести в тупик. К поискам детей подключается полиция и отец одного из пропавших, сыгранный Джошем Бролином.

Критики называют «Орудия» визуальным пиршеством, сравнивают его с «Сиянием», «Оно» и все тем же «Варваром», но подчеркивают: это не подражание, а самобытная работа, которая может получить статус культовой. Дерзкая структура, мощная актерская игра, неожиданные сюжетные повороты — все здесь заставляет следить за героями с замиранием сердца.

Это напоминает мне Кинга. Не только из-за эпизодичности, но и из-за глубины прописанных персонажей, — говорят рецензенты.

В общем, если верить первым отзывам, у нас на глазах рождается один из главных хорроров десятилетия. А зрителям из России это только предстоит проверить: это действительно лучший ужастик 2025 года или все-таки просто очень страшное кино.

Ранее мы писали: Главный хоррор 2025 года уже можно посмотреть в Сети: набрал рекордные для ужастика 7 баллов — готовьтесь дрожать от ужаса

Фото: Кадры из фильма «Орудия» (2025)
Валерия Белашкова
