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Киноафиша Статьи «Это музыка примитивная»: за что Пенкин много лет ненавидел «Ласковый май»

«Это музыка примитивная»: за что Пенкин много лет ненавидел «Ласковый май»

17 сентября 2022 15:00
«Это музыка примитивная»: за что Пенкин много лет ненавидел «Ласковый май»

Артист выбрал правду, а не сладкую лесть.

Сергей Пенкин рассказал в интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак», что никогда не относился серьезно к творчеству группы «Ласковый май».

«Я считаю, что это музыка примитивная», — говорит артист.

Пенкин признался, что в жизни предпочитает совсем других исполнителей:

«Это равносильно тому, что ты ехал на Запорожце, а завтра ты ехал на Мерседесе».

Певец не постеснялся назвать в 1992 году группу «Ласковый май» «позорищем», несмотря на ее всеобщую популярность. Сергей Пенкин считает, что ничего не потерял от своей честности – более того, его принципиальность лишь увеличила число почитателей артиста.

Фото: Globallookpress.com, Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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