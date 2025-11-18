«Это мой натуральный цвет»: только преданные зрители вспомнят 5/5 фильмов СССР по кадрам с блондинками (тест)

Надю вы наверняка узнаете, так что готовьтесь к вопросам посложнее.

Советский кинематограф подарил нам немало незабываемых женских образов, и среди них особое место занимают блондинки. Их героини – от озорных и неудержимых до романтичных и загадочных – становились настоящими символами своих картин.

Узнаете ли вы эти культовые ленты, увидев всего один кадр с харизматичной светловолосой героиней? Предлагаем выяснить в нашем новом тесте, где каждый образ – это шанс не только угадать название фильма, но и вновь поразиться таланту и обаянию этих удивительных актрис.

Проверьте, насколько хорошо вы ориентируетесь в золотом фонде отечественного кино. Вглядитесь в кадр, вспомните детали сюжета и приготовьтесь блеснуть знаниями! Начинаем?

