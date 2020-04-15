«Это мой человек»: Лера Кудрявцева рассказала о первом интимном опыте с мужем 

Кудрявцева поделилась в прямом эфире в Instagram с Тиной Канделаки рассказом о своей встрече с хоккеистом «Сибири» Игорем Макаровым.

Оказывается, Лера переспала с молодым человеком спустя восемь часов после знакомства. Однако с тех пор пара не расставалась.

«Сколько я продержалась до первого секса? Восемь часов, — заметила звезда. — Я не шучу. Все было в первый же день, да. Сейчас объясню. Может, я вру, что именно восемь часов, но мы познакомились с ним вечером и проговорили до 11 утра. Причем заметьте, я не пью и наркотики не употребляю. Как познакомились, больше не расставались. Это мой человек, просто мой».

Ведущая сообщила, что Макаров ходил вокруг нее весь вечер. «Он, кстати, говорит, что я ему глазки строила. Врет! — сообщила знаменитость. — Это он ходил вокруг меня. Кто проявил инициативу и пригласил к себе домой? Он, конечно. Не я же».

Отметим, что Макаров и Кудрявцева находятся в официальном браке с 2013 года. Сейчас пара воспитывает общую дочь.