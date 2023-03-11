Это могли придумать только в Америке: от нового тренда стыдно станет самым стойким

С такой прической лучше не выходить из дома.

Американские знаменитости часто становятся законодателями моды, и люди по всему миру стараются повторить их стиль. Однако прежде чем следовать этой новой тенденции, необходимо сто раз подумать.

В видео для английского Vogue красавица Памела Андерсон рассказывала, что находится в ее дизайнерской сумочке. Кроме парфюма, солнцезащитных очков и накладных ресниц там оказались и розовые трусы. Когда актриса показала их камере, она сделала весьма неожиданное действие. Знаменитость собрала все свои волосы в пучок и завязала их с помощью своего нижнего белья.

Возможно, некоторые девушки уже делали так раньше, когда забывали резинку или заколку для своих локонов. Однако красавицы вряд ли старались продемонстрировать это окружающим людям. Но благодаря Памеле Андерсон новому тренду захотят последовать еще больше представительниц прекрасного пола. Хотя такую прическу сложно назвать привлекательной.