Это Марлон Брандо? Только гляньте на Рудольфа из фильма «Москва слезам не верит» в молодости

Ох уж эти мужчины... Порой каждая женщина задавалась вопросом «Чем они берут нас? Что такого магического в них, что девушки сходят с ума?». Но давайте говорить откровенно. Глядя на советского актера театра и кино Юрия Васильева в молодости, не возникает сомнений в том, что у мужчин присутствует свой шарм. Его нашумевшая роль в знаменитом фильме «Москва слезам не верит» принесла огромную популярность. Но давайте посмотрим, как выглядел Юрий Васильев в свои лучшие годы.

Российского актера сравнили в молодости с Марлоном Брандо, известным американским актером. Он был настоящим фаворитом у женского пола. Но наши актеры не хуже. Юрий Васильев в молодости выглядел как мечта любой женщины. Статный мужчина, брутальный взгляд, короткая стрижка и пухлые губы. Его внешностью восхищались не только женщины, но и многие мужчины.

Да, порой бывает так, что некоторые выглядят совсем не как мечта, хотя другим достается все самое лучшее. Тем не менее даже спустя долгое время, Юрий все равно остается на высоких позициях и затмевает разум многим женщинам по всему миру.