Это магазин или квартира? Как выглядит жилище Хакамады, которое вызывает много вопросов

Ирина Хакамада сегодня позиционирует себя как мотивационный оратор. В личном блоге она отвечает на вопросы подписчиков. Как правило, такие видео записываются у нее дома — в 150-метровом пентхаусе в Петровском переулке. Попадающие в кадр детали интерьера поражают воображение.

Стиль колониальной эклектики вместе с минимализмом бизнесвумен придумала сама. Ремонт делали четыре года, а все вещи, начиная с картин, пуфов и заканчивая журнальными столиками и креслами, Хакамада искала сама — на барахолках. По ее словам, ни одна из них не стоит дороже 1500 долларов.

Дом разделен на мужскую и женскую половины, а тайская мебель соседствует с венецианскими люстрами. В интервью Admagazine Ирина рассказывала, что из-за бесконечного смешения разнородных элементов и решений едва не поругалась с мужем. Эклектику в стиле восток-запад оценили не все. Некоторым подписчикам жилье Хакамады больше напоминает музей или антикварную лавку, а не уютный дом.