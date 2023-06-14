Это любимое блюдо россиян оказалось крайне опасным: летом есть в каждом доме

Холодные супы — это непременный атрибут летних месяцев для многих россиян. Особенной же популярностью во всех концах страны пользуется окрошка, однако, как оказалось, для некоторых это блюдо может быть опасным.

Дело в том, что главный вред для здоровья несет заправка, которую используют в окрошке. Так, людям, страдающим лишним весом или диабетом, запрещен суп на квасе, так как это сладкий напиток. А заправка из воды и уксуса будет вредна для людей с гастритом. Безопаснее использовать кефир с низкой жирностью.

«Если есть язвенное обострение желудка и двенадцатиперстной кишки или панкреатит, то блюдо для вас противопоказано», — уверена диетолог Инна Ильина.

Помимо этого, как пишет портал 100 News, от окрошки лучше отказаться людям с лишним весом, так как в большинстве ее рецептов используется картофель. Или же полностью исключить этот овощ из супа.