«Это лучший сценарий»: Сару Коннор могут запросто оживить в «Терминаторе 5» – Хэмилтон против, но все по канону

На фоне премьеры 5 сезона «Очень странных дел», где Линда Хэмилтон сыграла одну из главных ролей, в Сети вновь обсуждают ее реплику о возвращении к легендарному образу Сары Коннор. Актриса уже знает, как должна закончиться ее история во франшизе Джеймса Кэмерона.

В интервью The Hollywood Reporter Хэмилтон проговорилась о том, что сценарий картины уже в работе. Её слова прозвучали одновременно категорично и с налётом иронии:

«ИИ уже пишет следующего “Терминатора”. И они убьют меня ещё до начала съемок. Это лучший сценарий».

Актриса не скрывает: идея вновь сыграть Сару Коннор её не вдохновляет. Более того, она словно заранее «хоронит» персонажа — причём делает это с долей сарказма, намекая на то, что сценаристы могли бы просто избавиться от Сары, не усложняя сюжет.

Напомним: в «Терминаторе: Тёмная судьба» (2019) Сара уже прошла свой путь — после гибели сына Джона она стала охотницей на терминаторов, а в финале передала эстафету новой героине, Дани Рамос.

История выглядела завершённой, но франшиза не раз переписывала каноны.

Сейчас, когда разговоры о «Терминаторе 5» вновь оживают, заявление Хэмилтон звучит как чёткий сигнал: она не стремится возвращаться.

При этом актриса уверена, что студия может найти способ «оживить» Сару — например, через временные петли или цифровые технологии (как это уже было с молодым Т‑800 в «Генезисе»).

Однако её скепсис понятен: предыдущие попытки возродить франшизу не смогли повторить успех первых двух фильмов. И, когда «Терминатор 5» всё же состоится, то Саре Коннор в нём, похоже, места не найдётся.

