Это лицо вы не забудете: кто скрывался под маской Саурона из «Властелина колец»

21 год назад на экраны вышел фильм «Властелин колец: Братство Кольца». Работа Питера Джексона на основе произведений Джона Толкина получила невероятный успех: фильму было присуждено множество премий, а исполнители главных ролей стали суперзвездами. Но поклонники саги даже не догадывались, кто скрывался в картине под маской Саурона.

Роль злодея получил молодой каскадер из Новой Зеландии под именем Сала Бэйкер. На момент съемок в фильме ему было всего 25 лет. Смуглый и крепкий мужчина был ответственен за часть трюков в ленте. Он так впечатлил постановщика, что тот предложил ему отрицательного персонажа. В результате Бэйкер не только сыграл Саурона, но еще и воплотил на экране парочку орков, а также одного гондорца.

Сейчас мужчине 46 лет, и на его счету эпизодические появления в таких картинах, как «Мандалорец», «Дэдпул 2» и «Великий уравнитель». Именно с легкой руки Джексона Сала из каскадера превратился в довольно востребованного актера.