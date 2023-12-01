Это легендарное стихотворение Бродского помогает определять курильщиков: вот что зашифровано в его строках

Иосиф Бродский является одним из главных поэтов XX века. Строки писателя наизусть знают не только филологи, но и многие молодые люди, ведь творчество Бродского в моде и по сей день. Самым популярным стихотворением нобелевского лауреата по праву можно назвать «Не выходи из комнаты».

Депрессивное и тяжелое произведение передает чувство безысходности, замкнутости и ограниченности пространства. Все знают и строку «Зачем тебе Солнце, если ты куришь Шипку?». Кажется, ее смысл очевиден: за сигаретным дымом лирический герой не видит белого света и никакой радости в жизни.

Однако знатоки табака понимают, что не все так просто. Самые внимательные обратили внимание на то, что слова «Солнце» и «Шипка» написаны с заглавной буквы. На самом деле «Солнце» в стихотворении — это не небесное тело, а марка болгарских сигарет. Таким образом, Бродский пишет о бессмысленности выбора между различными видами папирос.