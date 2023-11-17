Это лакомство в Германии называют русским хлебом: не поверите почему

Блюда русской кухни встречаются во всех странах мира. Даже иностранцы восторгаются супами и закусками, которые популярны в России. Но иногда известность получают довольно необычные продукты.

Например, в Германии особенно ценят блюдо, которое называют русский хлеб — «руссиш брот». Причем внешне о таком наименовании было бы невозможно догадаться.

Это печенье, которое изготовлено в виде букв латинского алфавита. Обычно его делают из теста без добавления масла с неповторимым ароматом из смеси какао, корицы и ванили.

Современные россияне точно не смогут найти подобный «хлеб» в магазинах. Но блюдо действительно имеет корни в нашей стране. В петербургских булочных в 1840-х часто пекли печенье в форме букв.

Дрезденский пекарь Фердинанд Ханке некоторое время владел пекарней на Невском проспекте и прекрасно освоил этот рецепт. Когда кулинар вернулся в Германию, то первым делом внедрил «русский хлеб» в меню своей булочной. И с его легкой руки печенье стало популярным немецким десертом.