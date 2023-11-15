Это лакомство на Руси обожали взрослые и дети: сейчас люди не знают, что такое медовый хлеб

Это сейчас всем подавай сладости с химическими добавками и в ярких упаковках. На Руси же такая роскошь отсутствовала. Но дети от этого вовсе не страдали, потому что все вредности и гадости заменяло простое, но невероятно вкусное лакомство. Оно, кстати, в наличии и теперь, правда, называется иначе.

Медовый хлеб появился давно, в 9-м веке, когда на Русь пришли варяги. Выглядел такой хлеб как лепешки из ржаной муки, сдобренные медом и ягодами. Мед в таком блюде был основным ингредиентом, отсюда сложилось и название.

Уже позже медовый хлеб стали «печатать» при помощи резных досок из дерева. Для таких целей подходили береза, клен и груша. Уже догадались? Доску для изготовления медового хлеба заготавливали долго и с изрядным терпением: могло уйти и 20 лет! Резчик создавал специальный рисунок. Как правило, это были миниатюры из цветов, листьев или звери, которые наносились в зеркальном отображении и отпечатывались на готовом тесте перед выпечкой.

Современный медовый хлеб — это пряники. Пряники тогда были не просто сладостью. Это был дорогой подарок со смыслом: он выражал любовь, заботу и уважение.