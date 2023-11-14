Это лакомство было популярнее конфет на Руси: забыто, хотя с приготовлением справится даже лодырь

Знакомо ли вам слово «смоква»? Ели ли вы «сушеное райское яблочко»? Экзотическое лакомство пришло из Персии. Его завезли купцы и сначала продавали по высокой цене, поэтому позволить себе такое диковинное лакомство простые люди не могли.

Чтобы сделать деликатес дешевле, местные повара придумали аналог — сладость из доступного сырья, которую варили в меде или в сахарном сиропе. Далее любые засахаренные фрукты по аналогии стали называть смоквой.

Похожа смоква на темный мармелад или сухое варенье. Но мармелад процеживали при приготовлении, а смокву — нет. Таким образом внутри оставались и семена, и кожица, и крупные кусочки.

Смокву делали и делают из разных ягод. Сушили тоже по-разному. Сейчас смокву готовят из сладких и кисло-сладких ягод, используют и фрукты. Готовая смоква по цвету напоминает тот плод, из которого изготовлена.

Смокву любят те, кто привык к здоровому питанию. Ведь эта сладость — копилка с витаминами и пользой. А еще в ней есть пектин, который справедливо называют санитаром тела.