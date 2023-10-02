«Это кощунство»: звезды некрасиво поступили с Шатуновым

В этом году Юрий Шатунов отметил бы 50-летний юбилей. Прошлым летом артист скончался от обширного инфаркта, и теперь его коллеги готовы устроить пляски на костях.

В Crocus City Hall 17 октября пройдет концерт, в рамках которого звезды российского шоу-бизнеса будут петь композиции ныне покойного солиста группы «Ласковый май». Новость об этом шокировала Андрея Разина. По его мнению, селебрити некрасиво поступили с певцом.

Музыкант в беседе с журналистами заявил, что те, кто согласились на участие в мероприятии, готовы на все ради наживы. Он уточнил, что многие из них никогда не имели никакого отношения к исполнителю хита «Белые розы». И удивился тому, что организаторы не пригласили никого из многочисленных солистов знаменитого коллектива.

«Это кощунство», — пришел к выводу продюсер.

В завершение он предупредил тех, кто собирается посетить шоу, о том, что их ждет самый настоящий «ад».