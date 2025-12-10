Меню
«Это, конечно, не “Анора”»: «Киноафиша» называет худший и лучшие фильмы с Юрой Борисовым (и объясняет, что не так с его Пушкиным)

10 декабря 2025 15:13
«Пророк» – отличное кино, но со своими нюансами.

В честь недавнего дня рождения Юры Борисова портал «Киноафиша» вместе с кинокритиком Александром Шпагиным пробежались по самым значимым ролям главного российского актера современности. Эксперт, как оказалось, не очень-то жалует картину «Пророк. История Александра Пушкина».

«Как на корове – седло»

«Назовем это, условно говоря, худшая роль, хотя он с ней справился. Он не Пушкин, он не аристократичен, это не его коридор, не его “сторона улицы”, как Папанов говорил».

По словам эксперта, Борисов просто «выглядит странновато» в этой роли, ведь больше походит на парня с улицы, с рабочего квартала, но никак не на Пушкина.

«Также с Петровым. На нем, как на корове – седло, смотрелся грим Гоголя. Другая органика совершенно. Но Петров сыграл плохо, а Борисов – ну так, нормально, в глубине души-то он интеллигентный, а органика – не очень».

«Просыпающийся русский волк»

Переходя к лучшим работам артиста, Шпагин вспомнил и другой февральский шедевр с Юрой Борисовым, но уточнил сразу – это не фаворит.

«Сперва назову самую драматическую роль. И это, конечно, не “Анора”, а “Кончится лето”. Такой он драматичный, весь в себе.

Отморозок, но хороший, от которого непонятно, чего ждать, но, скорее всего, хорошего. Хотя может и убить. Просыпающийся русский волк, который хочет стать медведем».

«Кровища во все стороны»

А вот именно лучший фильм с Борисовым, уверяет критик, это «Год рождения» Михаила Местецкого. Трагикомедия с щепоткой фэнтези, действие которой происходит в городе Металлогорске. И, конечно же, вы догадались – без рока здесь никуда.

«Лучшая – та, где он меня удивил. Роль эксцентрическая, там еще и головы у всех отлетают, друг к другу привинчиваются. С большим трудом – ведь кровища летит во все стороны. Я его даже не узнал в начале».

Именно в «Годе рождения» Борисов вырвался из своего привычного амплуа, подытожил Шпагин, настаивая, что здесь актер не похож на абсолютное большинство своих ролей.

«Он показал, что может играть не затаенно-напряженное, а выброситься за край бездны. Я всегда от него ждал темперамента и здесь он появился. Это надо закрепить, товарищ Борисов. Любимая у меня его роль – и самая непривычная!»

Фото: Кадр из фильма «Анора» (2024) и других фильмов
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
