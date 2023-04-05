Это коллекционировали дети в СССР: сейчас некоторые из них стали миллионерами

Коллекционирование предметов — один из самых известных атрибутов жизни СССР. Увлеченные граждане собирали вещи, которые считали наиболее памятными и важными, в их число нередко входили монеты и почтовые марки.

Так, в коллекции обычных школьников можно было встретить деньги африканских стран, фашистской Германии и, например, дореволюционной России, а также знаки почтовой оплаты со всего мира. Собиратели весьма трепетно относились к своим находкам, но в то время далеко не все понимали настоящую ценность предметов. С годами же оказалось, что многие из монет стоят значительно дороже своего номинала. И безобидные коллекции тут же превратились в настоящую сокровищницу, способную обогатить своего владельца.

Например, червонец, выпущенный с 1977 по 1982 годы в Ленинграде, по некоторым данным, может стоить 90 000 рублей, а 20 копеек 1931 года в обновленном дизайне — 150 000 рублей. Марка же с изображением пилотa Леваневского на недавнем аукционе Cherrystone в Нью-Йоркe была продана за 525 000 доллaров. И из-за этого недавние коллекционеры резко превратились в настоящих миллионеров, расставшись лишь с несколькими весьма редкими экземплярами.