Это советское кино зрители не замечали почти полвека: от провала ленту не спасли ни Абдулов, ни полуголый «Шурик»

В конце 1970-х киностудия им. Горького сделала ставку на редкий для СССР жанр — историю большого спорта без политического пафоса. «Всё решает мгновение» рассказывалo о пловчихе Наде Приваловой, привыкшей бить рекорды на тренировках, но цепенеющей под шум переполненных трибун. На главную роль взяли тогдашнюю дебютантку Галину Беляеву, а партнёрами поставили звёзд: Наталью Фатееву в образе строгого тренера, Анатолия Папанова в роли журналиста-энтузиаста и Александра Абдулова — обаятельного инструктора сборной. В кадрах бассейна внезапно мелькал и Александр Демьяненко: ради эпизода массажиста актёр решился появиться на экране почти без одежды, чем удивил даже собственных поклонников.

Сценаристы щедро приправили драму бытовыми подробностями: поисками «счастливого» купальника, страхом воды у, казалось бы, прирождённой спортсменки и первой любовью, вспыхнувшей прямо на сборе. Финал получился бодрым: Надя пересиливает себя и выигрывает гонку, но делает это не ради медали, а чтобы доказать собственную смелость. Фильм успел получить призы на двух фестивалях спортивного кино — за точность съёмок в воде и «очаровательную достоверность».

Почему лента исчезла из эфира на сорок лет

Несмотря на крепкий актёрский состав, картина вышла в неудачное время: в прокате уже шёл «Москва слезам не верит», а телевидение к 1980-му готовило полномасштабные репортажи с Олимпиады-80 — интерес к художественным историям о спорте быстро выдохся. Мелодрама без громких лозунгов затерялась между крупными премьерами и ни разу не попала в новогодние телеповторы. Цензура к ленте претензий не имела, но счётчики посещаемости оказались скромными, и плёнку отложили в глубокий архив.

Любопытно, что именно «Всё решает мгновение» подарило Абдулову статус обаятельного «спасателя девушек» — через два года он сыграл Жан-Жака в «Обыкновенном чуде», где вновь вытаскивал лирическую героиню из психологической ямы.

Однако самим фильмом о пловчихе публика почти не интересовалась: на фоне поздних ролей актёра мелодрама казалась тихой зарисовкой без фирменной фантазии режиссёра Птушко или сатиры Рязанова. Сегодня лента пылится на студийной полке уже сорок пять лет и всплывает разве что в подборках редких кадров, где Демьяненко дефилирует в белоснежных плавках, а Абдулов, ещё без культовых усов, смущённо поправляет хлорированную чёлку.

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