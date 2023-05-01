«Это какой-то рок»: измученная недугами Кондулайнен стала неузнаваемой

Три года назад Елена Кондулайнен была вынуждена поставить свою карьеру на паузу. Актриса перенесла инсульт, после чего ей потребовалась длительная реабилитация. Но это не единственная беда, с которой пришлось столкнуться знаменитости.

Правду о своем состоянии артистка раскрыла в студии шоу «Звезды сошлись». По словам звезды, восстановление после инсульта заняло полтора года и было осложнено тем, что в больнице она сломала руку.

Несмотря на все сложности, Кондулайнен пошла на поправку. Все заботу о ней и финансовые расходы взяли на себя ее сыновья. Когда всем казалось, что черная полоса осталась позади, случилось еще одно несчастье.

«Я уже выздоровела, собиралась идти в театр работать. И тут правая рука сломана... Опять все заново. Это какой-то рок», — отметила Елена Ивановна.

Тем временем поклонники не без горечи заметили, что измученная недугами Кондулайнен стала неузнаваемой. Актриса сильно похудела.