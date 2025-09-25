«Это как "Москва слезам не верит"»: о чем на самом деле «Калина красная» — шедевр Шукшина не все понимают даже со второго раза

Фильм Василия Шукшина «Калина красная» советский зритель полюбил моментально, и по сей день открывает в нем что-то новое для себя. Как и психологи. На первый взгляд это история о бывшем воре-рецидивисте Егоре, который решил «завязать» и приехал в деревню к женщине, с которой переписывался из тюрьмы. Но настоящим центром фильма оказывается Люба.

Судьба русской женщины, сыгранной Лидией Федосеевой-Шукшиной, позволяет понять, почему «Калина красная» близка миллионам людей, считает психолог Ольга Федосеева.

«"Калина Красная", это как "Москва слезам не верит". В обоих фильмах женщины несчастливы в любви и отношениях. Вот только уровень страдания Любы много выше, чем у Катерины», — заметила специалист в разборе для портала B17.

Люба — добрая и красивая, но вечно одинокая. Она знает, что Егор не просто уголовник, а человек, уже семь раз отбывавший наказание. Любой рациональный выбор говорил бы ей держаться подальше, но письма Егора цепляют ее именно тем, что он разговаривает с ней о чувствах.

Для женщины, выросшей в эпоху, когда о личных переживаниях не принято было ни говорить, ни тем более выслушивать детей, такой интерес превращается в знак «настоящей любви». Любой, кто обращает внимание на ее внутренний мир, автоматически становится рыцарем.

Так и появляется тот самый сценарий зависимости: пожалеть, обогреть, отдать себя — и, возможно, получить крошку любви в ответ. Люба понимает, что ввязывается в тяжелую историю, но идет в нее осознанно, словно повторяя привычный путь страдания.

Родители видят это и сокрушаются:

«Хорошая она, только не везет ей с мужиками».

Но беда в том, что Люба сама выбирает таких мужчин — пьющих, сидевших, несчастных. При этом, финал фильма кажется парадоксально светлым.

Растапливая печь, Люба улыбается — будто верит, что найдется новый «Егор», которого можно будет спасать. Этот вечный круг сценария одиночества Шукшин подал с такой достоверностью, что зритель узнает в Любе не только героиню фильма, но и реальных женщин вокруг себя.

«Калина красная» — история о том, как жажда любви заставляет вновь и вновь выбирать путь боли. И одновременно — о надежде, которую, несмотря ни на что, Люба не теряет.

