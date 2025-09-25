Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Это как "Москва слезам не верит"»: о чем на самом деле «Калина красная» — шедевр Шукшина не все понимают даже со второго раза

«Это как "Москва слезам не верит"»: о чем на самом деле «Калина красная» — шедевр Шукшина не все понимают даже со второго раза

25 сентября 2025 09:54
«Это как "Москва слезам не верит"»: о чем на самом деле «Калина красная» — шедевр Шукшина не все понимают даже со второго раза

Режиссер непрямым текстом заговорил о самом важном.

Фильм Василия Шукшина «Калина красная» советский зритель полюбил моментально, и по сей день открывает в нем что-то новое для себя. Как и психологи. На первый взгляд это история о бывшем воре-рецидивисте Егоре, который решил «завязать» и приехал в деревню к женщине, с которой переписывался из тюрьмы. Но настоящим центром фильма оказывается Люба.

Судьба русской женщины, сыгранной Лидией Федосеевой-Шукшиной, позволяет понять, почему «Калина красная» близка миллионам людей, считает психолог Ольга Федосеева.

«Это как "Москва слезам не верит"»: о чем на самом деле «Калина красная» — шедевр Шукшина не все понимают даже со второго раза

«"Калина Красная", это как "Москва слезам не верит". В обоих фильмах женщины несчастливы в любви и отношениях. Вот только уровень страдания Любы много выше, чем у Катерины», — заметила специалист в разборе для портала B17.

Люба — добрая и красивая, но вечно одинокая. Она знает, что Егор не просто уголовник, а человек, уже семь раз отбывавший наказание. Любой рациональный выбор говорил бы ей держаться подальше, но письма Егора цепляют ее именно тем, что он разговаривает с ней о чувствах.

Для женщины, выросшей в эпоху, когда о личных переживаниях не принято было ни говорить, ни тем более выслушивать детей, такой интерес превращается в знак «настоящей любви». Любой, кто обращает внимание на ее внутренний мир, автоматически становится рыцарем.

Так и появляется тот самый сценарий зависимости: пожалеть, обогреть, отдать себя — и, возможно, получить крошку любви в ответ. Люба понимает, что ввязывается в тяжелую историю, но идет в нее осознанно, словно повторяя привычный путь страдания.

«Это как "Москва слезам не верит"»: о чем на самом деле «Калина красная» — шедевр Шукшина не все понимают даже со второго раза

Родители видят это и сокрушаются:

«Хорошая она, только не везет ей с мужиками».

Но беда в том, что Люба сама выбирает таких мужчин — пьющих, сидевших, несчастных. При этом, финал фильма кажется парадоксально светлым.

Растапливая печь, Люба улыбается — будто верит, что найдется новый «Егор», которого можно будет спасать. Этот вечный круг сценария одиночества Шукшин подал с такой достоверностью, что зритель узнает в Любе не только героиню фильма, но и реальных женщин вокруг себя.

«Это как "Москва слезам не верит"»: о чем на самом деле «Калина красная» — шедевр Шукшина не все понимают даже со второго раза

«Калина красная» — история о том, как жажда любви заставляет вновь и вновь выбирать путь боли. И одновременно — о надежде, которую, несмотря ни на что, Люба не теряет.

Ранее мы писали: Только взрослые заметят 5 «пасхалок» в мультфильмах СССР: «Мойдодыр» из маминой спальни — еще не самое интересное

Фото: Кадр из фильма «Калина красная» (1973)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Телепорты, космодромы и полеты над Кремлем: «Гостью из будущего» снимали в «обычных» локациях Москвы, но большинства из них уже не узнать Телепорты, космодромы и полеты над Кремлем: «Гостью из будущего» снимали в «обычных» локациях Москвы, но большинства из них уже не узнать Читать дальше 1 октября 2025
Прилучный и фавелы не спасут: 5 сезон «Мажора» обязан ответить на 3 важнейших вопроса, иначе — пиши пропало Прилучный и фавелы не спасут: 5 сезон «Мажора» обязан ответить на 3 важнейших вопроса, иначе — пиши пропало Читать дальше 2 октября 2025
«И как вмажет Ларисе пощечину»: «Жестокий романс» видели многие — спорим, вы не знали, за что Фрейндлих ударила Гузееву? «И как вмажет Ларисе пощечину»: «Жестокий романс» видели многие — спорим, вы не знали, за что Фрейндлих ударила Гузееву? Читать дальше 2 октября 2025
Начали со стриптиза, закончили Лениным: один из лучших фильмов Ефремова довел чиновников СССР до белого каления — и месть была жесткой Начали со стриптиза, закончили Лениным: один из лучших фильмов Ефремова довел чиновников СССР до белого каления — и месть была жесткой Читать дальше 1 октября 2025
Первое название комедии «Кин-дза-дза» Данелии было слишком «понятным» и скучным: менять пришлось из-за пожара и пьяного ДТП Первое название комедии «Кин-дза-дза» Данелии было слишком «понятным» и скучным: менять пришлось из-за пожара и пьяного ДТП Читать дальше 1 октября 2025
«Косметика и другие хитрости не помогают»: Вера Васильева прожила 97 лет совсем без спорта и диет — в чем секрет ее долголетия «Косметика и другие хитрости не помогают»: Вера Васильева прожила 97 лет совсем без спорта и диет — в чем секрет ее долголетия Читать дальше 30 сентября 2025
Спички есть? А если найду? Реальный смысл «Кин-дза-дза» спустя годы стал понятнее прежнего — «антисоветчина» и кое-что еще Спички есть? А если найду? Реальный смысл «Кин-дза-дза» спустя годы стал понятнее прежнего — «антисоветчина» и кое-что еще Читать дальше 29 сентября 2025
Скандалы, суды, гибель актера: за 50 лет до «Августа» в СССР уже сняли экранизацию «В августе 44-го», но ее прокат запретили «наверху» Скандалы, суды, гибель актера: за 50 лет до «Августа» в СССР уже сняли экранизацию «В августе 44-го», но ее прокат запретили «наверху» Читать дальше 28 сентября 2025
32 млн зрителей за год: сейчас этот фильм из СССР оценивают на 8.5 — а 60 лет назад его хотели уничтожить, все из-за сцены с воронами 32 млн зрителей за год: сейчас этот фильм из СССР оценивают на 8.5 — а 60 лет назад его хотели уничтожить, все из-за сцены с воронами Читать дальше 3 октября 2025
38% голосов: россияне назвали эту комедию СССР с рейтингом 8.3 «самой народной» — обогнала хиты Гайдая и Рязанова 38% голосов: россияне назвали эту комедию СССР с рейтингом 8.3 «самой народной» — обогнала хиты Гайдая и Рязанова Читать дальше 3 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше