Это качество Скорпиона бесит все знаки Зодиака, а он им гордится

В гороскопе есть один знак зодиака, который никого не оставляет равнодушным. Его либо люто ненавидят, либо поют хвалебные гимны в его честь. Речь идет, конечно же, о Скорпионе, которому действительно нет равных в умении воспламенять сердца восторгом, завистью, злостью… Но, пожалуй, ни у одного другого знака нет столько хейтеров и недоброжелателей. Они способны составить целый список качеств Скорпиона, которые их раздражают, но первую строчку в этом рейтинге обязательно займет одна-единственная черта, которой водный знак, в свою очередь, очень гордится.

Дерзость

Независимо от возраста и пола, представителям водного знака в отношениях свойственна дерзость. Безусловно, бывают ситуации, когда это качество Скорпиону даже к лицу - они обладают особенной темной энергетикой, которая вкупе с настойчивостью делает их в глазах собеседника очень привлекательными.

Устоять перед чарами этого знака практически невозможно, помимо того, что они обладают сильной харизмой, это еще и опытные манипуляторы.

Если Скорпион видит в глазах собеседника восхищение, если тот с легкостью поддается на его уловки, общение будет для него приятным и многообещающим.

Представители водной стихии ничего не делают просто так. У Скорпионов всегда есть какая-то тайная цель, которую они преследуют. Как только собеседник даст им желаемое, они шажок за шажком будут отступать, пока не скроются из глаз.

А человек, вероятно, так и не поймет, что его доверием дерзко воспользовались.

Но если Скорпион видит, что ему достался крепкий орешек и обычно эффективные манипуляции на него не действуют, или жертва придерживается своего собственного сценария, он включит другой режим воздействия, куда более агрессивный.

Это дерзость, возведеннная в квадрат, даже нет, в куб!

Люди, рожденные под знаком Скорпиона, включат тяжелую артиллерию, чтобы уж точно заполучить от человека желаемое. И вроде на первый взгляд все хорошо, обаяние этого водного знака скрадывает агрессивность, от слишком грубой манипуляции все равно остается неприятный осадок.

Поэтому дерзость Скорпиона, как и он сам, вызывает противоречивые чувства. С одной стороны, поддаться его “гипнозу” удивительно приятно, харизма и притягательность делают свое дело. С другой - эта черта не мытьем, так катаньем добиваться своего неимоверно раздражает.