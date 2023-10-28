Это имя в России было официально под запретом: сейчас популярно во всем мире

Долгие годы имя Светлана не теряет своей популярности. Его можно услышать не только в России или странах СНГ, но и по всему миру. При этом еще в начале прошлого века оно было под строжайшим запретом.

Дело в том, что появилась Светлана на страницах поэмы Александра Востокова «Светлана и Мстислав» в 1802 году. До публикации произведения этого имени просто не существовало: писатель придумал его на основе других славянских имен. А уже через несколько лет Василий Жуковский представил свою балладу «Светлана», после чего имя ушло в народ.

Просвещенные соотечественники Жуковского, которые не разделяли православных убеждений, активно называли своих детей необычным именем. Верующие же отказывались, так как официальная церковь запрещала Светлан. Использование имени считалось преступлением, поэтому девочек точно не стали бы крестить.

Ситуация изменилась только с приходом советской власти. Церковь потеряла свой авторитет, и на ее запреты больше не обращали внимания. А в 1943 году имя было официально признано священнослужителями исключительно как мирское.