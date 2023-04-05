Это имя было самым популярным в СССР: сегодня его обожают только за границей

В Советском Союзе любили давать детям имена, в которых заложен особенный смысл. Так появились Октябрина и даже Сталина. Спустя время эта тенденция сошла на нет, и на первое место вышло имя, не имеющее ничего общего с символами коммунизма.

В 50-х годах девочек стали называть Татьянами. У этого имени были все шансы на безоговорочное лидерство, но тут возникла новая мода.

В СССР начали рождаться Елены.

Статистка неумолима: на каждую тысячу появившихся на свет девочек приходилось как минимум 144 Елены. Так длилось вплоть до начала перестройки. Сегодня же это имя утратило былую популярность.

Современные родители все реже отдают предпочтение имени Лена, зато оно невероятно востребовано за границей. Там у него есть несколько вариаций. Например, в Европе и Америке есть множество женщин, которых зовут Хелена, Элена или Элина.