«Это грязь»: Нетребко оголилась и опозорилась на весь белый свет

Анна Нетребко активно путешествует по миру. Не так давно она проводила время в Китае, где успела покорить великолепным голосом местную публику. Теперь же звезда перебралась в Европу. В социальных сетях она регулярно делится фотографиями из Франции, Италии и других красивых уголков Европы.

После того как певица опубликовала снимки из Наполи, фанаты Нетребко пребывают в полном недоумении. Элегантная оперная дива умудрилась предстать в самом неожиданном виде. Для фото Анна выбрала неудачную позу с ногами в сторону, которые к тому же оказались не слишком чистыми.

Подписчики артистки заподозрили, что ей не дает покоя скандальная слава звезды балета Анастасии Волочковой, поэтому она и попыталась изобразить в кадре нечто вроде шпагата.